Meteo Italia sino al 29 luglio, nuovo break di FRESCO e TEMPORALI (Di sabato 18 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 29 luglio Abbiamo parlato, negli ultimi giorni, di un’ultima decade di luglio all’insegna della dinamicità Meteo climatica. Tesi supportata un po’ da tutti i modelli matematici di previsione e che ci viene riproposta con forza anche nelle ultimissime emissioni. L’Alta Pressione tornerà su di noi nei prossimi giorni, ma come saprete non si tratterà dell’Alta africana bensì dell’Alta delle Azzorre. Significa che avremo una fase d’Estate assolutamente gradevole, anche perché come abbiamo ampiamente sottolineato nei precedenti approfondimenti si tratterà di una struttura nettamente sbilanciata a ovest e ciò faciliterà l’inserimento di correnti oceaniche decisamente più ... Leggi su meteogiornale

ilmeteoit : #Meteo: #INVERNO, #SEMPRE più #GELIDO e con #TANTA #NEVE, arriva il #BLOB #ATLANTICO. Ecco cos'è e gli #EFFETTI in… - CentroMeteoITA : #METEO - Residuo #MALTEMPO in arrivo in #ITALIA con ACQUAZZONI, poi CALDO #AFRICANO in arrivo, tutti i dettagli - infoitinterno : Meteo: PROSSIME ORE VORTICE CICLONICO a due passi dall'Italia, LE ZONE a rischio PIOGGE E TEMPORALI - infoitinterno : Previsioni METEO VIDEO di domenica 19 luglio sull'Italia - ilmeteoit : #Meteo: arriva la #NINA, ci sono #CATTIVE #NOTIZIE! #AUTUNNO stravolto già da #SETTEMBRE. Ecco gli #EFFETTI sull'IT… -