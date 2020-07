Meteo Italia sino al 28 luglio, Estate zoppa: altri problemi in vista (Di sabato 18 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 28 luglio Negli ultimi giorni stilare una previsione da ritenersi affidabile è davvero difficile. Siamo proiettati idealmente verso fine luglio, ovvero verso il cuore dell’Estate e gli scenari Meteo climatici dovrebbero proporci Alta Pressione a go go. Effettivamente potrebbe esserci l’Alta Pressione, ma da qualche giorno a questa parte i modelli matematici di previsione ci inducono a porci un quesito: di che tipo? La prossima settimana, almeno su questo punto ci siamo, arriverà l’azzorriano. Significa bel tempo, significa temperature estive sì, ma senza eccessi. Anzi, le correnti atlantiche potrebbero continuare a scorrere proprio sul fianco settentrionale dell’Anticiclone e in tal modo giungere a lambire le nostre ... Leggi su meteogiornale

