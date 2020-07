Meteo in Campania, ritorna l’anticiclone africano: già da domani caldo afoso (Di sabato 18 luglio 2020) Con l’inizio della settimana il bel tempo e le alte temperature torneranno in Campania e sul resto d’Italia. Ma già a partire da domani, domenica 19 luglio, le condizioni Meteo saranno in deciso miglioramento grazie ad una rimonta dell’anticiclone africano, che garantirà una maggiore stabilità atmosferica quasi ovunque. Meteo in Campania Sarà dunque una settimana … L'articolo Meteo in Campania, ritorna l’anticiclone africano: già da domani caldo afoso Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

