Meteo fine Luglio: rischio di nuove BURRASCHE ESTIVE, con forti temporali e grandine (Di sabato 18 luglio 2020) L’Estate 2020 continua a mostrare un andamento particolarmente zoppicante. Le rare vampate di caldo, peraltro mai eccezionali, si alternano a frequenti incursioni d’aria fresca e instabile che portano vivaci ricambi d’aria, oltre a qualche evento di Meteo estremo e avverso. Questa variabilità, nel cuore della stagione calda, non è frequente e si deve all’assenza dell’anticiclone africano. Le estati dell’ultimo ventennio sono state quasi sempre caratterizzate dalla compagnia ingombrante del caldo anticiclone, responsabile di ondate di caldo roventi. A dispetto delle previsioni stagionali, l’estate di quest’anno sta facendo eccezione e stenta a decollare nelle modalità a cui eravamo abituati. In questo weekend le temperature non sono certo degne di quello che è statisticamente il periodo ... Leggi su meteogiornale

Il trend meteo di fine mese potrebbe quindi proseguire sulla medesima falsariga dell’andamento recente, con l’Italia nel mirino di incursioni perturbate fuori stagione, sostenute da importanti ...

