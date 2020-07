Meteo fine Luglio: nuove BURRASCHE ESTIVE, con forti temporali, grandine (Di sabato 18 luglio 2020) L’Estate 2020 continua a mostrare un andamento particolarmente zoppicante. Le rare vampate di caldo, peraltro mai eccezionali, si alternano a frequenti incursioni d’aria fresca e instabile che portano vivaci ricambi d’aria, oltre a qualche evento di Meteo estremo e avverso. Questa variabilità, nel cuore della stagione calda, non è frequente e si deve all’assenza dell’anticiclone africano. Le estati dell’ultimo ventennio sono state quasi sempre caratterizzate dalla compagnia ingombrante del caldo anticiclone, responsabile di ondate di caldo roventi. A dispetto delle previsioni stagionali, l’estate di quest’anno sta facendo eccezione e stenta a decollare nelle modalità a cui eravamo abituati. In questo weekend le temperature non sono certo degne di quello che è statisticamente il periodo ... Leggi su meteogiornale

Peraltro non sarà nemmeno in grado di portare condizioni meteo di stabilità ovunque sullo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo. Ma sarà in grado di far schizzare nuovamente le colonnine di ...