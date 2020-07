METEO, arriva il CALDO ad inizio settimana. Ma quanto durerà? Aggiornamenti (Di sabato 18 luglio 2020) L’Italia è reduce dal passaggio di un fronte temporalesco che ancora insiste sulle regioni del Sud. La perturbazione non ha trovato difficoltà a inserirsi sull’Italia e a penetrare sul cuore del Mediterraneo, per l’assenza dell’anticiclone. Ora lo scenario inizia a cambiare, con l’anticiclone delle Azzorre in espansione verso est, dopo essere rimasto confinato sul Vicino Atlantico. L’alta pressione andrà alla conquista del Mediterraneo Centrale e dell’Italia, dove si insedierà in modo più solido all’inizio della nuova settimana. Le condizioni METEO non torneranno solo tipicamente estive, ma il CALDO tornerà a farsi sentire molto presto. Il promontorio anticiclonico, sebbene di matrice azzorriana, verrà alimentato da ... Leggi su meteogiornale

