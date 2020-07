Mercedes, il dt Allison: “Vi spiego qual è il problema della Ferrari” (Di sabato 18 luglio 2020) James Allison, ex direttore tecnico della Ferrari, oggi alla Mercedes, ha affermato di conoscere il motivo per il quale la scuderia di Maranello è a secco di campionati del mondo da oltre dieci anni e fa così fatica a tornare la vittoria. Per primo, Allison identifica il problema numero uno nella pressione della grande eredità del marchio, sostenuto da un intero Paese: “Lavorare in Ferrari è per molti versi una gioia purissima – ha dichiarato durante il Gran Premio d’Ungheria – L’Italia è così a favore del team, il marchio è così forte, la storia e la tradizione sono così grandi che ti senti parte di qualcosa. Questo è probabilmente anche il peso ... Leggi su sportface

sportface2016 : James #Allison, ex direttore tecnico della #Ferrari, oggi alla #Mercedes, spiega che il problema numero uno di Mara… - orologiaioenzo : #SkyMotori come mai allison quando era in ferrari non ha copiato le mercedes, visto come dice ora, non è difficile? - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1 | #Ferrari: rischi di un progetto a breve termine - FormulaPassion : #F1 | #Ferrari: rischi di un progetto a breve termine - AmedeoFortuna : RT @antorendina: Il James Allison della Mercedes che dice 'Faccio solo i complimenti a Racing Point per la loro monoposto' dimostra una cat… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Allison F1, l’ex Allison (ora Mercedes): “In Ferrari troppa pressione, costringe a decisioni avventate” Sport Fanpage F1, l’ex Allison (ora Mercedes): “In Ferrari troppa pressione, costringe a decisioni avventate”

E proprio riguardo a ciò ha parlato il direttore tecnico della Mercedes James Allison che conosce molto bene l'ambiente della scuderia di Maranello dato che è stato uno dei grandi protagonisti del ...

Allison critica la Ferrari per il modo di gestire il team

Allison sa di cosa sta parlando ... All’inizio del 2017, è entrato in Mercedes-AMG. Il sostituto di James alla Ferrari fu Mattia Binotto, che fino a quel momento era stato responsabile delle unità di ...

E proprio riguardo a ciò ha parlato il direttore tecnico della Mercedes James Allison che conosce molto bene l'ambiente della scuderia di Maranello dato che è stato uno dei grandi protagonisti del ...Allison sa di cosa sta parlando ... All’inizio del 2017, è entrato in Mercedes-AMG. Il sostituto di James alla Ferrari fu Mattia Binotto, che fino a quel momento era stato responsabile delle unità di ...