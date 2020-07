Mercato Esquilino: la Polizia Locale chiude il mercato: rischi per la salute collettiva (Di sabato 18 luglio 2020) Il mercato dell’Esquilino è stato chiuso dalla Polizia Locale, a causa del mancato rispetto delle prescrizioni atte a limitare il contagio da covid-19. L’intervento è scattato nel pomeriggio di oggi, quando gli agenti del I Gruppo Centro (Ex Trevi) hanno eseguito controlli a tappeto sia nell’area alimentare che in quella dell’abbigliamento, scorgendo operatori privi di mascherine o che le tenevano abbassate e senza nessun rispetto del distanziamento sociale previsto. 187 i banchi e 370 gli operatori presenti tra proprietari e dipendenti, oltre 400 gli avventori trovati all’interno, con affollamenti tali da non garantire alcuna tutela per la salute pubblica. Al responsabile dell’intera struttura, di ... Leggi su romadailynews

