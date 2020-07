Memorial Tournament, Palmer raggiunge in vetta Finau. Woods delude (Di sabato 18 luglio 2020) DUBLIN, Ohio, - Novità in testa alla classifica nella seconda giornata del Memorial Tournament . Ryan Palmer , 135 - 67 68, -9, ha infatti raggiunto in vetta Tony Finau , 135 - 66 69,, mentre sale al ... Leggi su corrieredellosport

OA_Sport : Golf: Ryan Palmer e Tony Finau guidano il Memorial Tournament 2020 a metà gara. Terzo Jon Rahm, Tiger Woods si salva - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ? #PGATour | #theMemorial ???? ??????? Al via il 'The Memorial Tournament' al Muirfield Golf Club di Dublin, nell’Ohio. ??… - vitasportivait : ? #PGATour | #theMemorial ???? ??????? Al via il 'The Memorial Tournament' al Muirfield Golf Club di Dublin, nell’Ohio… -

Ultime Notizie dalla rete : Memorial Tournament Golf, Memorial Tournament: Finau leader, Tiger Woods 18° Corriere dello Sport Memorial Tournament, Palmer raggiunge in vetta Finau. Woods delude

Il grande protagonista in negativo è stato Tiger Woods, 64° con 147 (71 76, +3), che oltre a fare i conti con problemi fisici ha rischiato pure l'eliminazione. Alla fine della gara ha spiegato: ...

Golf, Memorial Tournament: Finau leader, Tiger Woods 18°

DUBLIN (OHIO) - Tony Finau è il leader con 66 (-6) colpi del Memorial Tournament (PGA Tour) dopo una prima giornata in cui Tiger Woods, al rientro dopo cinque mesi, ha tenuto un buon passo, 18° con 71 ...

Il grande protagonista in negativo è stato Tiger Woods, 64° con 147 (71 76, +3), che oltre a fare i conti con problemi fisici ha rischiato pure l'eliminazione. Alla fine della gara ha spiegato: ...DUBLIN (OHIO) - Tony Finau è il leader con 66 (-6) colpi del Memorial Tournament (PGA Tour) dopo una prima giornata in cui Tiger Woods, al rientro dopo cinque mesi, ha tenuto un buon passo, 18° con 71 ...