Melizzano, lunedì interruzione idrica per lavori di manutenzione

Melizzano (Bn) – La Gesesa ha comunicato che a causa di lavori di manutenzione straordinaria al pozzo Torello del Comune di Melizzano, programmati per lunedì 20 luglio 2020, sarà sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti zone: – parte di via Nazionale – via Torello Difesa – via Bebbiana – via Torello Vecchio – parte di via S. Spirito – zona Torello ponte – contrada Boscarello L'interruzione partirà dalle ore 10.00 e si protrarrà fino ad ultimazione lavori prevista per il tardo pomeriggio. Ci scusiamo per i disagi, e ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che

