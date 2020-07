Meghan Markle, parla il padre: “Ecco come ho scoperto che sarei diventato nonno” (Di sabato 18 luglio 2020) “Voglio che tutti sappiano che non sono tutte vere le cose orribili che sono state dette su di me”. Thomas Markle come non l’abbiamo mai sentito. Proprio lui, il chiacchierato papà della duchessa di Sussex, Meghan, racconterà tutta la sua verità in un documentario esclusivo (“Meghan Markle – La storia di un padre”) disponibile in streaming dal 21 luglio sulla piattaforma TvSerial.it. Papà Thomas non ha contatti con la figlia dai burrascosi giorni precedenti al Royal Wedding del 2018, quando Meghan e il Principe Harry sono convolati a nozze nel castello di Windsor. Da lì, il silenzio. Ma non sui giornali, dove sono state scritte fin troppe pagine sulla vicenda. Secondo le indiscrezioni, alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

