Maxi tamponamento sull’A4: 17 feriti tra Bergamo e Cumello (Di sabato 18 luglio 2020) Maxi tamponamento nella mattinata di oggi sull’austrada A4 tra Bergamo e Cumello. 17 persone ferite, tra cui vari bambini. Cosa è successo. Prosegue l’estate nera sulle strade italiane. Se nelle scorse settimana sono stati registrati, da nord a sud dello Stivale, numerosi incidenti spesso anche mortali, stamani sull’A4 è avvenuto un Maxi tamponamento. Siamo tra Bergamo e Cumello, sull’autostrada in direzione Trieste, e uno scontro a catena ha coinvolto 5 auto e tutti i passeggeri delle stesse. 17 persone ferite, tra cui anche qualche bambino, fortunatamente usciti non in gravi condizioni dal tamponamento. In poco tempo però la coda ha raggiunto i 7 chilometri, con auto incolonnate costrette a ... Leggi su bloglive

