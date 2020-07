Matrimonio a sorpresa e in gran segreto: la coppia super vip ha detto ‘sì’ (Di sabato 18 luglio 2020) Il Matrimonio era previsto per lo scorso 29 maggio alla Cappella Reale del St James’s Palace di Londra, ma poi era stato rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria. Nessuna notizia sulla nuova data, fino a ieri quando si è appreso che i due si sono sposati in gran segreto nella Cappella Reale di Tutti i Santi nel Royal Lodge, all’interno del Windsor Great Park. Lui è Edoardo Mapelli Mozzi, 35 anni, figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi e di Nikki Shale, fondatore e Ceo di Banda, azienda immobiliare di lusso. Lei è Beatrice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor, principessa britannica 31enne, primogenita di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson, quindi nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. (Continua dopo la foto) Nozze a sorpresa e ... Leggi su caffeinamagazine

