Maserati - Le biciclette e il monopattino del Tridente (Di sabato 18 luglio 2020) Il decreto Rilancio è stato finalmente convertito in legge. Le modifiche operate in sede parlamentare danno il via libera agli incentivi per le auto, mentre viene confermato il bonus Mobilità per lacquisto di bici e mezzi da ultimo miglio, di cui dovrebbe essere operativa a breve la piattaforma per richiedere il rimborso, fino a un massimo di 500 euro, del 60% della spesa effettuata o un buono digitale di pari entità. Per assecondare la febbre da mobilità urbana - i numeri sono eloquenti - vi abbiamo già parlato di bici e monopattini delle Case automobilistiche, con una galleria generica e alcuni approfondimenti dedicati a singoli marchi, per esempio quelli BMW e Seat. Oggi è il turno delle proposte della Maserati, che hanno prezzi variabili da mille a oltre 7 mila euro e che risultano quindi idonee per accedere ... Leggi su quattroruote

