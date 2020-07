Marvel's Iron Man VR - recensione (Di sabato 18 luglio 2020) I possessori di PlayStation VR hanno già provato l'elettrizzante sensazione di vestire panni eroici con l'elettrizzante Batman: Arkham VR. Come dimenticare la discesa nella Bat Caverna e la prima volta che specchiandoci ci siamo visti con indosso il celebre costume da pipistrello. In Iron Man VR quella sensazione ritorna, se possibile ancora più forte in quanto l'immaginario cinematografico ci ha rifocillati più che abbondantemente con le iconiche scene di vestizione di Tony Stark, coadiuvate dalla fedele intelligenza artificiale J.A.R.V.I.S.Piuttosto che appoggiarsi comodamente ad una delle avventure già viste al cinema, scelta che sicuramente avrebbe incontrato il favore di una buona fetta di pubblico, Iron Man VR racconta una storia inedita e introduce un nemico nuovo di zecca, affiancandolo a facce già note al ... Leggi su eurogamer

Tavianigiulia : RT @SpettacoloDaily: Se non sapete cosa fare questo weekend un full immertion dei film Marvel potrebbe essere un'idea ????? Ma tra tutti, d… - SpettacoloDaily : Se non sapete cosa fare questo weekend un full immertion dei film Marvel potrebbe essere un'idea ????? Ma tra tutti… - NerdPool_IT : Il nuovo Funko in esclusiva su Pop In A Box - top10games_it : Novità #8: Marvel's Iron Man VR - PlayStation 4, Standard editore Sony EUR 37.99 - fumettologica : Un terremoto improvviso. Iron Man cade moribondo al suolo dopo uno scontro con un aereo. E poi tutto diventa buio. -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Iron Marvel Iron Heart: il nuovo Funko Pop! Vinyl Figure esclusiva Pop In A Box NerdPool Marvel's Iron Man VR - recensione

In Iron Man VR quella sensazione ritorna, se possibile ancora più forte in quanto l'immaginario cinematografico ci ha rifocillati più che abbondantemente con le iconiche scene di vestizione di Tony ...

Le Grandi Storie Marvel: La morte di Capitan Marvel

E senza andare a scomodare abituè della risurrezione, come la mutante Jean Grey, meglio nota come Fenice. In questi andirivieni dall’altromondo sono passati numerosi eroi della famiglia Marvel, ma una ...

In Iron Man VR quella sensazione ritorna, se possibile ancora più forte in quanto l'immaginario cinematografico ci ha rifocillati più che abbondantemente con le iconiche scene di vestizione di Tony ...E senza andare a scomodare abituè della risurrezione, come la mutante Jean Grey, meglio nota come Fenice. In questi andirivieni dall’altromondo sono passati numerosi eroi della famiglia Marvel, ma una ...