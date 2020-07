Martina Pinto Instagram, lato B in bella mostra: «Lo zoom è fondamentale!» (Di sabato 18 luglio 2020) Ogni giorno la bellissima Martina Pinto su Instagram incanta i suoi oltre 217 mila followers con degli scatti decisamente sexy. Poche ore fa ha postato uno scatto in bianco e nero che ha reso di mille colori la giornata dei suoi ammiratori, i quali davanti a tanta meraviglia hanno liberato la loro fervida immaginazione nei numerosi commenti. Non c’è nulla da fare, Martina continua a fare strage di cuori sia come influencer che come attrice. Infatti, la ricordiamo come protagonista di diverse serie Tv e non solo: Maria Goretti, Don Matteo 4, Il sangue e la rosa, Il restauratore, Le tre rose di Eva 3. Leggi anche –> Martina Pinto Instagram, seducente senza veli: «Un trionfo di femminilità!» Martina ... Leggi su urbanpost

La fidanzata di papà in onda su Italia 1 oggi, 10 luglio, dalle 21:30. Nel cast Massimo Boldi, Simona Ventura, Enzo Salvi, Biagio Izzo, Nino Frassica, Davide Silvestri, Martina Pinto

L'attrice Martina Pinto è Barbara. Nel cast: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Enzo Salvi, I Fichi d'India e Loredana De Nardis. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche il 14 novembre 2008

