Mario Paciolla, gli amici del collaboratore Onu morto in Colombia: "Temiamo un nuovo caso Regeni". Telefonata Di Maio-De Magistris (Di sabato 18 luglio 2020) "Chiediamo giustizia e verità per Mario Paciolla". 48 ore dopo la notizia della morte in Colombia del collaboratore Onu 33enne di Napoli, è questo l'appello degli amici che in mattinata hanno appeso uno striscione sul balcone del comune. "Il caso è oscuro e da subito non c'è stata chiarezza", hanno dichiarato, "e abbiamo paura che si palesi un caso Regeni 2, che si disperdano le energie per appurare la verità sulle circostanze più che sospette che hanno portato alla morte di Mario". E ancora, hanno denunciato: "Un ragazzo come Mario non può morire da solo, non può morire così".

