Marco Borriello, è lui la nuova fiamma di Marica Pellegrinelli? (Di sabato 18 luglio 2020) Marica Pellegrinelli è stata al centro del gossip, negli ultimi mesi, per la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti e non solo. Alla donna, infatti, sono stati attribuiti diversi flirt con il passare dei mesi. Alcuni, tra l’altro, hanno trovato immediata smentita direttamente da parte della donna. Nelle ultime ore si vocifera che la Pellegrinelli potrebbe aver trovato l’amore con Marco Borriello. Il calciatore Marco Borriello, quindi, potrebbe aver colpito al cuore la bella Marica Pellegrinelli facendole ritrovare l’amore tanto desiderato. Una cosa è certa: in sua compagnia la donna ha ritrovato il sorriso che, per tutte le peripezie sentimentali degli ultimi tempi, aveva un po’ smarrito. Ma ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Marica Pellegrinelli e Marco Borriello appuntamento a Milano. Lei ha dimenticato il modello? - #Marica… - GiuseppeBrandon : BORRIELLO SEMPRE AL TOP MARICA PELLEGRINELLI AVVISTATA CON MARCO BORRIELLO IN UN CENTRO ESTETICO - AMICIZIA O FLIR… - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: MARICA PELLEGRINELLI AVVISTATA CON MARCO BORRIELLO IN UN CENTRO ESTETICO - AMICIZIA O FLIRT? - _DAGOSPIA_ : MARICA PELLEGRINELLI AVVISTATA CON MARCO BORRIELLO IN UN CENTRO ESTETICO - AMICIZIA O FLIRT? - _DAGOSPIA_ : MARICA PELLEGRINELLI AVVISTATA CON MARCO BORRIELLO IN UN CENTRO ESTETICO - AMICIZIA O FLIRT? -