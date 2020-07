Mara Carfagna che spettacolo il pancione in costume intero (FOTO) (Di sabato 18 luglio 2020) La cover di Gente questa settimana è dedicata a Mara Carfagna che si gode qualche giorno di relax al mare. E ovviamente i paparazzi non potevano che immortalarla, bellissima, mentre mostra il suo pancione in costume da bagno. Per l’estate 2020 la Carfagna ha scelto il costume intero, un must have di questa stagione, rosso e nero, come vediamo nelle FOTO pubblicate dalla rivista Gente. Insieme al compagno Alessandro Ruben , Mara Carfagna si gode il sole, al largo di Porto Ercole, tra relax e coccole. FOTOgrafata dal settimanale “Gente”, in costume rosso sfoggia il pancione che cresce: a 44 anni la vice presidente della Camera è ... Leggi su ultimenotizieflash

ste_dev : @mara_carfagna E grazie a lei che lo ha ricordato - SalvoLaRosa11 : @mara_carfagna Spiegarlo al tuo caro amico salvino - mara_carfagna : Grazie al presidente Mattarella che rende onore a Sami Modiano, memoria vivente dell’orrore della #Shoah, nominando… - GiorgiaMeb : Cosa c’è che vi da tanto fastidio? Che invece di un attore ho come ispirazione un politico? O perché vi sta antipat… - leograd : Cresce il fronte moderato in @regioneFVGit grazie a @progettofvg . @Forza_ItaliaFVG @LegaFVG @FratellidItalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Carfagna Carfagna: «Rilanciare l'occupazione femminile per crescere. La crisi è un'occasione da non sprecare» Il Messaggero Mara Carfagna in costume sfoggia il pancione

Mara Carfagna è felice come non mai, mentre si gode una vacanza in barca con Alessandro Ruben al largo di Porto Ercole, tra relax e coccole. Fotografata dal settimanale "Gente", in costume rosso ...

Il dl Semplificazioni è legge: ecco tutte le principali novità

L'attesa per il dl Semplificazioni è finita. L'annuncio è stato anticipato dalle parole del premier Giuseppe Conte, che nel tardo pomeriggio di ieri ha detto di avere volontà di "correre", ma sono pas ...

Mara Carfagna è felice come non mai, mentre si gode una vacanza in barca con Alessandro Ruben al largo di Porto Ercole, tra relax e coccole. Fotografata dal settimanale "Gente", in costume rosso ...L'attesa per il dl Semplificazioni è finita. L'annuncio è stato anticipato dalle parole del premier Giuseppe Conte, che nel tardo pomeriggio di ieri ha detto di avere volontà di "correre", ma sono pas ...