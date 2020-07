"Mamhood al museo egizio va bene e la Ferragni agli Uffizi no. Ditelo che vi sta sui coglioni" (Di sabato 18 luglio 2020) “Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mamhood girato all’interno del museo egizio: OK. Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO. Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e pace fatta”. Lo afferma su Twitter Fedez, all’indomani delle polemiche che hanno accompagnato la recdente visita della moglie Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze. Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mahmood girato all’interno del museo egizio:OKChiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALOMa allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e pace fatta ... Leggi su huffingtonpost

salvatori_luigi : RT @HuffPostItalia: 'Mamhood al museo egizio va bene e la Ferragni agli Uffizi no. Ditelo che vi sta sui coglioni' - Tele_Nicosia : “Mamhood a museo Egizio ok, Ferragni agli Uffizi è scandalo” - LoredanaSensi : RT @HuffPostItalia: 'Mamhood al museo egizio va bene e la Ferragni agli Uffizi no. Ditelo che vi sta sui coglioni' - News24Italy : #Fedez: 'Mamhood a museo Egizio ok, Ferragni agli Uffizi è scandalo' - Antonino_Papa : Nuovo video di Mahmood all'interno del Museo Egizio di Torino, luci, musica ed effetti speciali ... ed ai 'comuni m… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamhood museo Il nuovo video di Mahmood girato al Museo Egizio di Torino Artribune "Mamhood al museo egizio va bene e la Ferragni agli Uffizi no. Ditelo che vi sta sui coglioni"

“Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mamhood girato all’interno del museo Egizio: OK. Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO. Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e ...

Fedez: "Mamhood a museo Egizio ok, Ferragni agli Uffizi è scandalo"

"Video musicale (bellissimo tra l'altro) di Mamhood girato all'interno del museo Egizio: OK. Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO. Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e ...

“Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mamhood girato all’interno del museo Egizio: OK. Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO. Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e ..."Video musicale (bellissimo tra l'altro) di Mamhood girato all'interno del museo Egizio: OK. Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO. Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e ...