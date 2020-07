Maldini: «Milan divertente. Rimpianti? Pensiamo al presente» (Di sabato 18 luglio 2020) Paolo Maldini ha espresso le proprie considerazioni sull’attuale momento del Milan: le parole del dirigente rossonero Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN l’attuale situazione in casa rossonera. Milan – «È un divertimento dopo il lockdown, che peccato che in questo momento non possano esserci i nostri tifosi». Rimpianti – «Difficilmente finisci l’annata senza Rimpianti, ma dobbiamo pensare al presente, il passato è passato. Abbiamo fatto tanta strada, l’importante è svoltare, abbiamo deciso di prendere quelle sopra e la decisione è stata netta». GIOCATORI DI ESPERIENZA – «È fondamentale per tutte le ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : #Maldini: “Restare al #Milan? Vogliamo arrivare a fine stagione nella maniera migliore, poi verrà il giorno delle d… - MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - Angelredblack1 : #Maldini: 'Questo #Milan mi fa divertire. O vinci tutto o hai sempre rimpianti...' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Maldini: 'O vinci tutto o difficilmente finisci l'annata senza rimpianti' - cmdotcom : #Maldini: 'Questo #Milan mi fa divertire. O vinci tutto o hai sempre rimpianti...' -