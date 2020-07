Madden NFL 21 sostituirà nome e logo dei Washington Redskins dopo le polemiche (Di sabato 18 luglio 2020) I Washington Redskins, nota squadra di football americano, cambieranno presto il proprio nome e il proprio logo, come conclusione di decenni di proteste, portate avanti da gruppi di attivisti nativi.Per chi non lo sapesse, Redskins si traduce letteralmente in "pellerossa", considerato ormai da tempo un termine dispregiativo per descrivere gli indiani d'america. Numerosi gruppi indigeni hanno protestato contro il nome della squadra e il loro logo, chiedendone l'alterazione. I Washington Redskins si chiamano così dal 1933, quindi la squadra possiede questo nome da poco meno di 90 anni, durante i quali le richieste degli attivisti, incluse alcune cause legali, sono state in gran parte ignorate.Tutto questo è ... Leggi su eurogamer

