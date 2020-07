Londra, poliziotto immobilizza cittadino nero col ginocchio sul collo: “Non ho fatto nulla di male”. Agente sospeso (Di sabato 18 luglio 2020) Il ginocchio sul collo per immobilizzare una persona con le manette già ai polsi. La scena che ricorda il momento dell’arresto di George Floyd si è riprodotta, giovedì 16 luglio, a Londra. Marcus Coutain, 45 anni, era stato trovato in possesso di un coltello dopo la segnalazione di una rissa in Isledon Road. I due poliziotti, intervenuti sul posto, lo hanno arrestato e, successivamente, immobilizzato. Uno dei due, tuttavia, appena le immagini dell’arresto hanno fatto il giro dei social, è stato sospeso. “Il filmato è sconvolgente”, ha ammesso il deputy commissioner Steve House, “quella tecnica non viene insegnata ai nostri agenti”. Video Twitter L'articolo Londra, ... Leggi su ilfattoquotidiano

