Lo chef Vissani contro la grillina Castelli: cambi mestiere lei. Meloni: questo governo lascia senza parole (Di sabato 18 luglio 2020) Una gaffe è una gaffe. Inutile tentare di negarla. L’unica strada è scusarsi. Ma non è quella che ha scelto la viceministra dell’Economia Laura Castelli, che ha fatto infuriare con le sue frasi i ristoratori d’Italia. Sono in crisi? Vanno aiutati a cambiare mestiere. parole – dette al Tg2 Post – che non potevano che avere un effetto devastante. Che non ha tardato a manifestarsi. La Castelli cerca di correre ai ripari Così la Castelli ha cercato di correre ai ripari con un post su Fb. E’ dovere della politica – scrive – “pensare anche a medio termine, ossia aiutando sin d’ora gli imprenditori che intendono farlo a muoversi verso nuovi modelli di attività. Ce lo impone il quadro economico ... Leggi su secoloditalia

"Spero di poter lavorare per coprire almeno le spese", confida all’agenzia Ansa. Gianfranco Vissani, celebrato chef tra i più famosi d’italia, riapre il suo storico locale tra Todi e Orvieto, ‘Casa ...

