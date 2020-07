“Linee guida per l’esorcismo”, un vademecum spiega come riconoscere il demonio (Di sabato 18 luglio 2020) Il tema dell’esorcismo e del demonio è al centro di un vademecum intitolato “Linee guida per il ministero dell’esorcismo – alla luce del rituale vigente” e realizzato dall’Aie, l’Associazione internazionale esorcisti. Il testo, pubblicato inizialmente in forma riservata per i membri dell’Associazione Internazionale Esorcisti, è ora disponibile in un volume pubblicato dalle Edizioni Messaggero Padova (EMP), contiene una panoramica generale sul tema dell’esorcismo e dell’azione diabolica nella nostra storia. Nel libro viene spiegato come “riconoscere una possessione, una ossessione o una vessazione diabolica, i segni evidenti e i segni probabili, come procedere in caso di simulazione, le ... Leggi su tpi

