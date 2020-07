L’incendio nella cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul a Nantes (Di sabato 18 luglio 2020) Un incendio sta divampando all’interno della cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul a Nantes. Secondo quanto riporta il sito di Le Parisien, che pubblica foto riportate sui social media della chiesa in fiamme, l’incendio sarebbe iniziato verso le 7.30 del mattino e poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme. Le immagini pubblicate sui social e riprese dal sito del giornale francese mostrano come dal rosone della cattedrale gotica si vedano divampare le fiamme all’interno della chiesa da cui esce un denso fumo nero. La cattedrale è stata già parzialmente distrutta da un incendio nel 1972, provocato da un incidente durante dei lavori ... Leggi su nextquotidiano

