Life As a B-Movie, su MioCinema la vita straordinaria di Piero Vivarelli (Di sabato 18 luglio 2020) Passato nella selezione ufficiale della Mostra di Venezia del 2019, recente vincitore del Nastro d’Argento 2020 come miglior documentario, Life As a B-Movie: Piero Vivarelli, diretto dal nipote Niccolò Vivarelli e da Fabrizio Laurenti è il ritratto a più voci di una delle figure più singolari del cinema italiano del secondo dopoguerra. Cinema e non solo nella rocambolesca vita di Piero Vivarelli. Fatta in realtà di molte vite, in cui è stato di volta in volta a destra e a sinistra, e cineasta, sceneggiatore (il western Django diretto da Sergio Corbucci), giornalista e influente consulente musicale, autore di classici della canzone italiana come Il Tuo Bacio È Come Un Rock e 24mila Baci. Senese, ... Leggi su optimagazine

