L'emiro del Qatar si laurea in Usa: auto di lusso, cammelli d'oro e un hotel da 600 dollari a notte (Di sabato 18 luglio 2020) L’incredibile vita di Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, ricostruita dal Los Angeles Time. auto, maggiordomi, l’hotel di Pretty Woman: e doni preziosi ai professori. Tutto ha inizio nel 2011 quando il giovane KHK piomba a Los Angeles e va dritto a installarsi al Beverly Wilshire Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, figlio della seconda moglie dell’ex emiro, Sheikha Moza, avvocatessa di successo e filantropa, è arrivato negli States per procacciarsi un diploma e una laurea. La sua storia la racconta il Corriere della Sera. View this post on InstagramA post shared by Khalifa Bin Hamad (@khk) on Oct 12, 2015 at 9:19am PDT «A sua altezza non piace sentirsi dire no». Ventotto anni, quattordicesimo figlio dell’ex emiro del Qatar e ... Leggi su huffingtonpost

