“Le terrificanti avventure di Sabrina” è stato ufficialmente cancellato (Di sabato 18 luglio 2020) Le terrificanti avventure di Sabrina (Chilling adventures of Sabrina) terminerà con la quarta stagione. Lo show, tratto da una serie di fumetti e ambientato nello stesso universo di Riverdale, raccontava le prime avventure della strega Sabrina Spellman. Le terrificanti avventure di Sabrina è stato ideato da Roberto Aguirre-Sacasa. Ha debuttato sulla piattaforma Netflix nel 2018, … L'articolo “Le terrificanti avventure di Sabrina” è stato ufficialmente cancellato Leggi su dailynews24

