Le previsioni meteo di domenica 19 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Le previsioni meteo di domenica 19 luglio – Ampi soleggiamenti al Nord, cielo in prevalenza sereno al Centro. Al Sud nuvole e schiarite. Le previsioni meteo di domenica 9 luglio – Condizioni in sensibile miglioramento sulla penisola con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 31 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali Condizioni in miglioramento anche sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti ... Leggi su newsmondo

