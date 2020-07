Le pole di Formula 1 e MotoGp e la vigilia di Roma-Inter: le notizie del giorno (Di sabato 18 luglio 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 18 luglio 2020, modifica il 18 luglio 2020 - 18:21, Leggi su gazzetta

SkySportF1 : .@LewisHamilton è STRATOSFERICO! E la @ScuderiaFerrari è davanti a Red Bull I risultati ? - SkySportF1 : .@ValtteriBottas comanda l’1-2 Mercedes (?? #FP3) E Leclerc si mette tra le Racing Point I risultati ?… - Gazzetta_it : Ungheria, pole di #Hamilton, è la n. 90! #Ferrari in terza fila con #Vettel e #Leclerc - UgoBaroni : RT @tuttosport: Gp #Ungheria: terza fila #Ferrari, pole per #Hamilton ?? - sportli26181512 : Le pole di Formula 1 e MotoGp e la vigilia di Roma-Inter: le notizie del giorno: Le pole di Formula 1 e MotoGp e la… -

Ultime Notizie dalla rete : pole Formula

Qualifica con la pioggia per la Formula 2 sul circuito di Budapest: a festeggiare la pole-position, la seconda personale nella categoria, è Callum Ilott. Oltre a partire davanti a tutti domani in gara ...In Ungheria è Lewis Hamilton show, il pilota inglese segna il nuovo record della pista (1’13”447) che vale al britannico e alla Mercedes la pole position. In seconda posizione il compagno di scuderia ...