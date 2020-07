Le formazioni ufficiali di Verona-Atalanta: Rrahmani titolare inamovibile (Di sabato 18 luglio 2020) Sono state diramate le formazioni ufficiali di Verona-Atalanta, match valido per il 34° turno di Serie A. I padroni di casa si schierano con Salcedo unica punta, titolare inamovibile l'azzurro Amir Rrahmani. Leggi su tuttonapoli

Bella partita tra due delle squadre più in forma del campionato. Juric affronta il suo maestro Gasperini. Gli scaligeri verso l’obiettivo Europa League; la Dea per il secondo posto e la Champions ...VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. All. Juric ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, ...