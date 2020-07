Le fiamme avvolgono la cattedrale di Nantes. Brucia l’ennesima chiesa in Francia (Video) (Di sabato 18 luglio 2020) Nantes, 18 lug – Questa mattina è scoppiato un incendio nella cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, in Francia. L’allarme dell’incendio è stato dato questa mattina alle 7.44, con i vigili del fuoco che parlavano di “incendio grave” con “fuoco non sotto controllo” ma solo “contrastato”. Fortunatamente dopo ore l’incendio è stato circoscritto, grazie anche all’intervento di 60 pompieri arrivati sul posto. Immagini che hanno immediatamente fatto pensare all’incendio che poco più di un anno fa ha avvolto la cattedrale di Notre Dame. Uno dei Video dell’incendio pubblicati su Twitter Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. ... Leggi su ilprimatonazionale

DInter72 : @_LedyStefy__ Io 10 anni sulla macchina di mio papà mentre lui è da un collega, a un certo punto vedo una scintilla… - paolorm2012 : Tenta di incendiare un nido di vespe, le fiamme lo avvolgono: ustionato, è grave -

Ultime Notizie dalla rete : fiamme avvolgono IL VIDEO. Le fiamme avvolgono in motore della pala eolica, intervengono i vigili del fuoco il Dolomiti Inferno di fuoco al nucleo industriale di Avezzano, incendio avvolge uno stabilimento (Video Live)

Avezzano. Un vasto incendio ha interessato un capannone nel nucleo industriale di Avezzano. Le fiamme hanno avvolto, secondo una prima ricostruzione, un grosso magazzino di un’azienda che si occupa ...

Inferno di fuoco al nucleo industriale di Avezzano, paura per la nube di fumo sprigionata (Video Live)

Avezzano. Un vasto incendio ha interessato un capannone nel nucleo industriale di Avezzano. Le fiamme hanno avvolto, secondo una prima ricostruzione, un grosso magazzino di un’azienda che si occupa ...

Avezzano. Un vasto incendio ha interessato un capannone nel nucleo industriale di Avezzano. Le fiamme hanno avvolto, secondo una prima ricostruzione, un grosso magazzino di un’azienda che si occupa ...Avezzano. Un vasto incendio ha interessato un capannone nel nucleo industriale di Avezzano. Le fiamme hanno avvolto, secondo una prima ricostruzione, un grosso magazzino di un’azienda che si occupa ...