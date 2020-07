Lavoratore positivo al Covid-19: dopo la chiusura dello stabilimento balneare ci sono altri 6 contagiati (Di sabato 18 luglio 2020) Sei coinquilini di un dipendente dello stabilimento balneare La Vela di Ostia sono risultati positivi al coronavirus. Un nuovo focolaio a Roma, dove protagonista rimane la comunità del Bangladesh. Il dipendente e i gestori dello stabilimento sono negativi al momento, ma dovranno effettuare la quarantena. I coinquilini già in isolamento dopo i tamponi. Coronavirus Ostia, positivi coinquilini di un dipendente Nuovo focolaio di coronavirus a Roma, dove sei coinquilini di un dipendente dello stabilimento La Vela di Ostia sono risultati positivi dopo i tamponi. La famiglia è del Bangladesh, che torna così al centro ... Leggi su howtodofor

fanpage : Chiuso stabilimento balneare a Ostia, dipendente positivo al #Covid19 #17luglio - Antonel23399615 : RT @SchiaffinoFlor1: Un lavoratore del Bangladesh adesso rischia di essere responsabile di un maxi contagio di covid 19. L’uomo infatti lav… - Lukyluke311 : @signori_massimo Eh già. Il lato positivo comunque c’è e te ne rendi conto una volta che sei all’estero. Siamo in a… - CiccioLupis : RT @SchiaffinoFlor1: Un lavoratore del Bangladesh adesso rischia di essere responsabile di un maxi contagio di covid 19. L’uomo infatti lav… - Cmmy3 : RT @SchiaffinoFlor1: Un lavoratore del Bangladesh adesso rischia di essere responsabile di un maxi contagio di covid 19. L’uomo infatti lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratore positivo

Sono tre i pazienti dell'istituto ortopedico di Ganzirri risultati positivi al Covid-19. Una notizia che fa tornare la paura in città e alzare l'asticella dell'attenzione dopo la tensione di qualche s ...Il lido a Ostia è stato chiuso dopo il caso di un dipendente positivo, contagiati i suoi coinqulini. Nella Capitale 8 mila euro di multe per assembramenti in un bar È allerta coronavirus sul litorale ...