Lampedusa, ira e paura: "Basta sbarchi da noi" (Di sabato 18 luglio 2020) Chiara Giannini Altri 240 arrivi sull'isola siciliana. Il timore dei residenti: "Abbiamo paura". E il turismo adesso rischia davvero Porto Empedocle (Agrigento). La San Savino della Siremar, il traghetto che fa la spola tra Lampedusa e Porto Empedocle, attracca in banchina che sono già le 20.30. Sul molto diversi blindati della polizia e cinque autobus pronti a caricare quei 240 migranti traportati dall'isola invasa dai clandestini fino alla Sicilia, in quello stesso tratto di mare in cui è ancorata la Moby Zazà, la nave per la quarantena approntata dal governo che solo per i rifornimenti entra in porto. La gente è esasperata. «Abbiamo viaggiato sullo stesso traghetto - racconta un agrigentino -, sebbene distanziati. Ma quasi ogni giorno è così e nonostante ci sia chi fa la santificazione a ... Leggi su ilgiornale

Scambiano Snoop Dogg per un migrante sbarcato a Lampedusa: "Tornatene a casa a lavorare"

“Torna al tuo paese”, “Vai a lavorare”: bersaglio degli insulti social è il rapper americano Snoop Dogg, finito suo malgrado al centro delle ire di utenti italiani, cascati nella burla di una pagina F ...

