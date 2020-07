“L’amore più grande”. Silvia Provvedi, la figlia compie un mese e pubblica le nuove foto: come è diventata la piccola Nicole (Di sabato 18 luglio 2020) A pochi giorni dalla nascita della sua piccola Nicole, avvenuta il 18 giugno, Silvia Provvedi è stata costretta a fare i conti con una pessima notizia. Il suo partner e papà della bimba, Giorgio De Stefano, è infatti stato arrestato con un’accusa gravissima: associazione mafiosa. E ciò che è accaduto nelle ore successive è stato davvero difficile per lei: tanti hater si sono scatenati, puntando il dito contro di lei. Molti si sono chiesti come mai fosse all’oscuro di questa situazione, mentre altri ancora credono che Silvia sapesse qualcosa. Non sono mancati, come purtroppo succede spesso ai personaggi famosi, critiche e insulti davvero pesantissimi. Alcuni utenti l’hanno addirittura accusata di c’entrare ... Leggi su caffeinamagazine

Piu_Europa : L’amore non ha confini. #PiùEuropa aderisce alla petizione #LoveIsNotTourism per il ricongiungimento delle coppie b… - SkyArte : Nasceva il 12 luglio del 1884 #AmedeoModigliani, considerato uno dei più grandi artisti del XX secolo. Lo ricordiam… - attenti_al : @MPSkino @lucaforni76 L'amore costa, ma poco e paghi subito...ricevendo immediatamente bonus; l'odio sembra non cos… - tatonissimo : Troppo spesso scambiate l'amore per l'impellente soddisfazione di un bisogno. Ma ancor più di frequente si tratta d… - aletheiadobrev : dopo la rabbia noi ci stringevamo più forte di prima, io che morivo al solo pensiero di averti ferita, abbiamo dime… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’amore più