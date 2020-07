L’ammissione di Rohani: «I contagiati sono 25 milioni» (Di sabato 18 luglio 2020) Non è più il segreto di Pulcinella: i dati ufficiali sottostimano le vittime della pandemia. Ieri il presidente Rohani ha affermato che i contagiati sono probabilmente 25 milioni, e nella prossima ondata – in autunno – potrebbero essere colpiti ulteriori 35 milioni di iraniani. Citando i dati del ministero della Sanità, Rohani ha dichiarato: «Non abbiamo ancora raggiunto l’immunità di gregge e quindi non abbiamo altra scelta che di unirci e di spezzare la catena del contagio». Le autorità hanno … Continua L'articolo L’ammissione di Rohani: «I contagiati sono 25 milioni» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

