L’America piange la morte di John Lewis uno dei più grandi eroi della sua storia (Di sabato 18 luglio 2020) Mondo della politica in lutto per la morte di John Lewis, iconico attivista per la non violenza e i diritti civili negli USA marciò anche al fianco di Martin Luther King, è morto all’età di 80 anni. Lo rende noto la Camera dei rappresentanti Usa, di cui era membro. “L’America piange la morte di uno dei più grandi eroi della sua storia”, ha scritto la portavoce Nancy Pelosi. Lewis soffriva da tempo di cancro al pancreas. Leggi su laprimapagina

