L’allievo Juric e l’ex Pessina. L’altra Atalanta ferma Gasperini (Di sabato 18 luglio 2020) Nel maggio del 1985 un pareggio per 1-1 tra Hellas Verona e Atalanta portò ad uno degli Scudetti più incredibili di sempre. Oggi, in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A, lo stesso risultato frena il sogno bergamasco. La più classica delle sfide tra allievo e maestro si risolve nel modo meno convenzionale possibile. Perché nel caso di Juric e Gasperini, l’apprendista non supera il veterano. Ma lo circuisce, limitandolo e mettendolo in difficoltà come nessuno è riuscito a fare nella Serie A post lockdown. Alla fine al Bentegodi in un’inedita sfida d’alta classifica termina con un pareggio che forse non serve né alla rivelazione di ieri né a quella di oggi, unite da un impianto di gioco comune e da principi ancora più simili (entrambe nel ... Leggi su sportface

