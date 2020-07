L'agente di Bonucci: "Lasciò la Juve perché si sentiva ferito. Blitz rapido per evitare l'insurrezione dei tifosi" (Di sabato 18 luglio 2020) Tre anni fa circa Leonardo Bonucci lasciava la Juventus per trasferirsi - e spostare gli equilibri - al Milan. Una scelta dettata dall'impulso del momento e dalla volontà di staccare la spina da un ambiente che - in quel momento - pensava essergli stretto. Dopo un solo anno di esilio nella Milano rossonera, il centrale difensivo italiano fece di tutto per tornare a Torino, pur consapevole dell'umore dei tifosi bianconeri, che mai avrebbero voluto un suo ritorno dopo il tradimento di dodici... Leggi su 90min

