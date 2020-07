La viceministra grillina offende i ristoratori: “C’è la crisi per il Covid? E allora cambiate mestiere” (Di sabato 18 luglio 2020) Aiutare i ristoratori a cambiare attività, perché con il Covid la gente ha cambiato stile di vita. Le parole di Laura Castelli, viceministro M5S dell’Economia, creano sconcerto e rabbia nella categoria, tra le più colpite dalla crisi sanitaria. Al Tg2 Post la Castelli aveva detto: “La crisi ha spostato la domanda e l’offerta, le persone hanno cambiato il modo di vivere e bisogna aiutare gli imprenditori verso nuovi business. Se una persona decide di non andare più al ristorante, bisogna aiutare il ristoratore a cambiare attività”. In pratica, i ristoratori devono arrangiarsi. Il suggerimento del governo è: cambiate mestiere. Trancassini (FdI): Castelli deve cambiare mestiere non io Paolo Trancassini, deputato di Fratelli ... Leggi su secoloditalia

