LA VERITA' TI FA MALE (Di domenica 19 luglio 2020) «Questo lo dice lei». Ci è abituata Laura Castelli a negare l'evidenza. E in televisione la viceministra dell'economia è abituata ad azzuffarsi. Anzitutto con se stessa. Una volta se la prende con un economista come l'ex ministro Padoan, poi è capace di infilzare i ristoratori che «devono cambiare mestiere». Ma se puoi smentire un giornale, è difficile farlo di fronte alla forza delle immagini televisive. Parlano e dicono tutto. Eppure, i Cinque stelle ieri si sono scatenati contro Il Tempo. La colpa di Franco Bechis, nostro direttore, è stata quella di aver raccontato quel che ha ascoltato a Tg2 post assieme a tantissimi italiani. La loro voglia di censura va fermata immediatamente. In autunno, quando i ristoranti abbasseranno le saracinesche se non si porrà un freno alle follie di governo

«Questo lo dice lei». Ci è abituata Laura Castelli a negare l’evidenza. E in televisione la viceministra dell’economia è abituata ad azzuffarsi. Anzitutto con se stessa. Una volta se la prende con un ...

Nei racconti di de Mattei i percorsi dei misteri della vita

Gennaro Malgieri legge L’Isola misteriosa di Roberto de Mattei. Nel libro, s’intrecciano storie che potremmo trasporre nel nostro tempo. E valgono a farci capire i progressi che la decadenza ha compiu ...

