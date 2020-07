La Torre: “Iachipino tra le rockstar dell’atletica italiana. Diventerà un’atleta di dimensione internazionale” (Di sabato 18 luglio 2020) L’atletica italiana torna a far parlare di sé dopo la pandemia di Covid-19 ed esulta grazie al 6,80 di Larissa Iapichino, al duello-sprint tra Tortu e Jacobs nei 100, ai lanci di Fabbri e tutte le prestazioni azzurre. Il direttore tecnico Antonio La Torre si è detto molto soddisfatto della ripartenza: “Tutto ciò non è casuale ma è il frutto di un lavoro continuo e insistente, che non si è mai fermato nonostante il periodo delicato. Ogni atleta ha trovato dentro di sé i motivi per non rassegnarsi al Covid ma anzi sfidarlo, spostare più in là il confine e uscire da questo drammatico cono d’ombra. È un’Italia dell’atletica che definirei viva e caparbia, spumeggiante e ostinata – ha proseguito il DT azzurro- Questi risultati danno ... Leggi su sportface

