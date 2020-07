La Stella aderisce alla Lega: “Battaglia aperta contro il clientelismo” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il presidente della Camera di Commercio di Avellino, Oreste La Stella, ha aderito ufficialmente alla Lega. “Volevo dimostrare con questa adesione la coerenze delle idee. Lo scorso gennaio erano tanti i leghisti che cercavano di salire sul carro di quello che si riteneva essere il vincitore”. “Oggi la situazione non è assolutamente Legata ad un partito perdente – continua La Stella – Le prospettive sono ottime bisogna dimostrare di credere in certe idee le deve portare avanti anche rischiando sulla propria pelle, ma soprattutto bisogna mettere l’esperienza al servizio di tutto il territorio”. “Non mi interessano candidature – dichiara – Ci sono tante cose che non vanno in questa Irpinia. ... Leggi su anteprima24

