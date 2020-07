La Spagna alza il livello di allerta: si temono attentati dei jihadisti (Di sabato 18 luglio 2020) Il ministero dell’Interno spagnolo ha elevato a “4” il livello di allerta per attentati terroristici nel Paese, in particolare per quanto riguarda le zone turistiche e ad alta densità, come reso noto dal giornale online “La Razon“. Il timore è che si verifichino attacchi come quello del 17 agosto 2017 a Barcellona, quando il marocchino … La Spagna alza il livello di allerta: si temono attentati dei jihadisti InsideOver. Leggi su it.insideover

LIVE - GP di Spagna a Jerez. FP3

17/7/2020 17:30 Valentino Rossi: “Mercoledì avevo fatto un buon giro con la soffice, più o meno come stamattina, ma già soffrivo con il passo. Nel pomeriggio, con più temperatura, faccio più fatica: s ...

Marquez: "Va come nel 2019". Rossi: "Sarà difficile entrare in Q2"

Inizia la stagione con il piede giusto, Marc Marquez, subito migliore di giornata, alla fine del venerdì di Jerez, sede del GP di Spagna di MotoGP. "Le sensazioni sono buone, molto simili al 2019 - di ...

