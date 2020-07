La sinistra che fece le privatizzazioni applaude Conte e i grillini che tuonano contro i responsabili delle privatizzazioni (Di sabato 18 luglio 2020) In tutti i principali paesi occidentali la sinistra ha abbracciato per una lunga fase, tra gli anni 90 e i primi del 2000, politiche liberali e pro-mercato, come le definirebbero i favorevoli, o neoliberiste e filo-padronali, come le chiamerebbero i contrari. È accaduto negli Stati Uniti con Bill Clinton, e in buona misura anche sotto Obama, secondo la ricostruzione critica che ne ha fatto di recente Adam Tooze («Lo schianto», Mondadori). È accaduto nel Regno Unito con Tony Blair e la celebre terza via di Anthony Giddens. È accaduto in Germania con il Neue Mitte («Nuovo centro») di Gerhard Schröder. E naturalmente anche in Italia, con i governi dell’Ulivo e poi del centrosinistra, con trattino e senza trattino (questa è per i lettori più anziani, ma tanto i giovani sanno usare ... Leggi su linkiesta

frondolino : Giggino contro il vicino di casa di Grillo, noto giornalista del quotidiano grillino Il Fatto, e il Pd che lo difen… - matteosalvinimi : Hanno imposto sacrifici e lockdown agli italiani e ora rischiano di vanificare tutto con i porti spalancati. Chissà… - matteosalvinimi : La sinistra smantella i Decreti sicurezza e spalanca i confini, e la Milano del PD è sempre meno sicura, in balia d… - Toni03890305 : Ed è per questo che la sinistra 'consiglia' i mass media di non rendere pubblico. Sono criminali - DaniFalco77 : RT @RCatuso: @doluccia16 sano saluto romano?????? che personalità se lo sognano a sinistra -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra che La sinistra che fece le privatizzazioni applaude Conte e i grillini che tuonano contro i responsabili delle privatizzazioni Linkiesta.it Nulla sarà né dovrà essere come “prima”. L’oggi è grave ma a spaventare è il futuro.

E’ necessario “scioccare” Arezzo. E si può fare rompendo i perimetri e i recinti: parlare a tutti gli elettori, agli astenuti, alla sinistra tradizionale, agli indipendenti moderati, ma anche a coloro ...

Timori per la lunga fessurazione lungo l’argine sul Cordevole

L’argine sulla sinistra orografica del Cordevole che si scorge guardando verso Agordo dal ponte nei pressi del municipio di Taibon alla confluenza tra il Tegnas e lo stesso Cordevole mostra ...

E’ necessario “scioccare” Arezzo. E si può fare rompendo i perimetri e i recinti: parlare a tutti gli elettori, agli astenuti, alla sinistra tradizionale, agli indipendenti moderati, ma anche a coloro ...L’argine sulla sinistra orografica del Cordevole che si scorge guardando verso Agordo dal ponte nei pressi del municipio di Taibon alla confluenza tra il Tegnas e lo stesso Cordevole mostra ...