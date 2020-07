La sinistra che fece le privatizzazioni applaude Conte e i grillini che tuonano contro i responsabili delle privatizzazioni (Di sabato 18 luglio 2020) In tutti i principali paesi occidentali la sinistra ha abbracciato per una lunga fase, tra gli anni 90 e i primi del 2000, politiche liberali e pro-mercato, come le definirebbero i favorevoli, o neoliberiste e filo-padronali, come le chiamerebbero i contrari. È accaduto negli Stati Uniti con Bill Clinton, e in buona misura anche sotto Obama, secondo la ricostruzione critica che ne ha fatto di recente Adam Tooze («Lo schianto», Mondadori). È accaduto nel Regno Unito con Tony Blair e la celebre terza via di Anthony Giddens. È accaduto in Germania con il Neue Mitte («Nuovo centro») di Gerhard Schröder. E naturalmente anche in Italia, con i governi dell’Ulivo e poi del centrosinistra, con trattino e senza trattino (questa è per i lettori più anziani, ma tanto i giovani sanno usare ... Leggi su linkiesta

NicolaPorro : “Il gran numero di #chiese che ogni anno in #Francia crollano dimostra perlomeno un congenito disinteresse degli ul… - raffaellapaita : Sansa dice che la #Gronda, progetto più importante della #Liguria che serve al primo porto italiano, che eviterebbe… - matteosalvinimi : ...gestione della sinistra. Qui la Lega non ha mai amministrato, portiamo la nostra esperienza e il nostro modello… - criccicracci : @ImolaOggi La gente non si rende conto che votare la sinistra è roba da manicomio ... SCIROCCATI! - papel61 : RT @SgrazX: Ogni volta che un partito di sinistra abbandona per qualsiasi motivo la principale e storica classe di riferimento, a destra ha… -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra che La sinistra che fece le privatizzazioni applaude Conte e i grillini che tuonano contro i responsabili delle privatizzazioni Linkiesta.it Milan-Bologna 5-1, gol e highlights: ancora a segno Rebic

Un Milan così non lo si vedeva da tempo immemore. Così perfetto, così affamato, così in sintonia con le indicazioni dell’allenatore e la voglia di divertirsi in campo. Il giocattolo costruito da Pioli ...

Cagliari-Sassuolo 1-1, gol e highlights: Joao Pedro risponde a Caputo

La squadra di De Zerbi, che insegue un posto in Europa League, perde una grande occasione beffata da un Cagliari in 10 da inizio ripresa, per il doppio giallo a Carboni. Vantaggio immediato di Caputo, ...

Un Milan così non lo si vedeva da tempo immemore. Così perfetto, così affamato, così in sintonia con le indicazioni dell’allenatore e la voglia di divertirsi in campo. Il giocattolo costruito da Pioli ...La squadra di De Zerbi, che insegue un posto in Europa League, perde una grande occasione beffata da un Cagliari in 10 da inizio ripresa, per il doppio giallo a Carboni. Vantaggio immediato di Caputo, ...