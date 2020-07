La sede della Lega a Matera inaugurata sopra il minimarket dei bengalesi (Di sabato 18 luglio 2020) Sta facendo molto sorridere sui social la notizia riguardante l’inaugurazione della sede della Lega a Matera, considerando il fatto che gli scatti hanno mostrato la presenza di un minimarket a piano terra, appena sotto al balcone dal quale si è affacciato lo stesso Salvini nella giornata di ieri. Il Segretario del Carroccio è stato protagonista di diversi episodi ieri, come abbiamo riportato stamane a proposito della contestazione che gli è stata riservata a Martina Franca, mentre sulla questione Matera c’è altro da mettere in evidenza. inaugurata la sede della Lega a Matera appena sopra il ... Leggi su bufale

matteosalvinimi : Venerdì sera, neanche la pioggia ferma l’entusiasmo della gente di Martina Franca (Taranto) per l’inaugurazione del… - matteosalvinimi : Arrivato a Martina Franca (Taranto), la pioggia non ferma l'entusiasmo: grazie Puglia! P.s. Ma quanti siete?!? Era… - matteosalvinimi : ??Martina Franca (Taranto) - Inaugurazione della nuova sede Lega. - LorenzoParisi63 : RT @matteosalvinimi: Venerdì sera, neanche la pioggia ferma l’entusiasmo della gente di Martina Franca (Taranto) per l’inaugurazione della… - luragiuseppe : RT @matteosalvinimi: Venerdì sera, neanche la pioggia ferma l’entusiasmo della gente di Martina Franca (Taranto) per l’inaugurazione della… -