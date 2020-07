La seconda maglia dell’Inter e le reazioni ironiche sui social: dal “Tris” alla tovaglia da tavola [GALLERY] (Di sabato 18 luglio 2020) Nella giornata di ieri, il noto sito specializzato ‘Footyheadlines‘ ha svelato quale sarà la seconda maglia che l’Inter indosserà nella prossima stagione. Sfondo bianco e righe nere e azzurre a formare dei quadretti. Una divisa sicuramente innovativa progettata dalla Nike, che potrà essere apprezzata da chi ha gusti stravaganti e particolari. Non da chi, però, è amante della tradizione e della semplicità. E infatti sono tantissimi i commenti sui social di tifosi nerazzurri sdegnati per la scelta nello stile della nuova maglia. A questi ci sono da aggiungersi le varie reazioni ironiche degli utenti su Twitter. Dal “Tris” alla tovaglia da ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : La seconda maglia dell'#Inter e le reazioni ironiche sui social: dal 'Tris' alla tovaglia da tavola [GALLERY] - - bomberpasquali : RT @GnocchiGene: Dilemma tra i tifosi nerazzurri: la nuova seconda maglia va nell'umido o nell'indifferenziato?

