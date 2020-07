La sai l’ultima prima puntata: ospiti e anticipazioni 18 luglio 2020 (Di sabato 18 luglio 2020) LA SAI L’ULTIMA prima puntata. Torna in replica dal 18 luglio un programma storico Mediaset, La sai l’ultima? – Digital Edition condotta da Ezio Greggio. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La sai l’ultima prima puntata: novità La sai l’ultima? torna con un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è Ezio Greggio. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla ... Leggi su cubemagazine

MusicStarStaff : CS_”La sai l’ultima? – Digital edition” con Ezio Greggio - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 18 giugno in prima serata, su Canale 5 torna “La sai l’ultima? – Digital Edition” con Ezio Greggio - zazoomblog : Programmi TV di stasera sabato 18 luglio 2020. Il best of di «Grazie a Tutti» VS la replica de «La Sai l’Ultima?» -… - ADeborahF : RT @StefanoIncocci2: @Roberto_Fico @vitocrimi A fico, attenzione ai complimenti, non è necessario che ti tiri giù i calzoni sai? Ricordati… - GeaPilato : RT @StefanoIncocci2: @Roberto_Fico @vitocrimi A fico, attenzione ai complimenti, non è necessario che ti tiri giù i calzoni sai? Ricordati… -

Ultime Notizie dalla rete : sai l’ultima Ghali e l’aggressione della fan. «Cosa ti ho fatto?» E lei: «Lo sai benissimo...» Corriere della Sera